急凍蔬果不及新鮮好？營養師：急凍蔬果鎖住營養　媲美新鮮蔬果【附存放貼士】 (08:00)

潘卓琳說，新鮮蔬果會在維他命及礦物質含量方面會稍微優勝，急凍蔬果的部分水溶性維他命如B1和B2，會比新鮮的低一些；鉀亦會因加工原因而流失多一些。不過，急凍蔬果的維他命C會較高，因新鮮蔬果在運輸過程或擺放售賣期間，部分營養素受破壞。兩者在熱量、蛋白質、膳食纖維分量則相若。

新鮮及急凍豆角營養比較：（以每100克計算，兩者均用相同方法煮熟並瀝去多餘水分）

營養項目/新鮮豆角/急凍豆角

卡路里/90kcal/78kcal

蛋白質/1.9克/1.4克

膳食纖維/3克/3.8克

鉀/226克/76克

鎂/21毫克/18毫克

胡蘿蔔素/263毫克/290毫克

維他命B1/0.042毫克/0.02毫克

維他命B2/0.024毫克/0.06毫克

維他命B3/0毫克/0.2毫克

維他命C/2毫克/3毫克

資料來源：澳洲食物成分數據表

處理新鮮及急凍蔬果方法

急凍蔬果

．盡快放於冰箱，避免急凍蔬果在室溫下開始融雪，因溫度提升會降低對溫度敏感的維他命含量

．注意保持冰箱的溫度夠低，避免長時間打開冰箱

新鮮蔬果

．買回來盡快食用，因放置雪櫃後會流失水分及營養素

．若非立即食用，建議盡快放置於雪櫃的蔬菜格，但不應放置太久

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