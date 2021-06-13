雪櫃慳電8貼士　消委會教路：雪櫃避放近煮食爐　雪櫃頂清空助散熱 (11:05)

1. 雪櫃頂放雜物礙散熱

雪櫃頂部宜清空勿放雜物。不少人家居空間狹小，會用盡雪櫃上的空間來放置物品，此舉不但會影響散熱效能，若放置的物件含有水分，更可能滲入雪櫃內部，影響摩打運作，招致短路。

2. 避免頻繁打開雪櫃門

盡量減少打開雪櫃的次數，經常不必要地打開雪櫃門，會令冷空氣流失，雪櫃便要消耗更多能源製冷。取放東西後，亦應盡快關上櫃門。

3. 食物放雪櫃前先「攤凍」

將熱燙的食物或湯水「攤凍」後才放入雪櫃，可以避免雪櫃負擔過重，或影響雪櫃內其他食物的溫度，更為慳電。

4. 門格勿放需低溫儲存食物

雪櫃内不同位置的溫度有所差別，門格的溫度通常較冷藏室或冷凍室的溫度高，應避免將需要低溫儲存的食物存放於該處。

5. 適當調校恆溫器

雪櫃其實毋須長期設於「最冷」的狀態，市民可按照雪櫃內存放食物的種類及分量，適當調校恆溫器。

6. 善用省電或假期模式

部分雪櫃設有省電（eco）或假期模式（vacation mode），假如市民長時間不打開雪櫃，這些模式就可以把雪櫃冷藏室的溫度設定自動提高，以減低耗電量。如長時間不使用雪櫃，應將其清空後關掉電源。

7. 雪櫃置於陰涼通風地方

將雪櫃置於陰涼、通風的地方，避免被陽光直射或靠近煮食爐等熱源，可確保有效散熱，減慢電量消耗。

8. 冬天提高溫度設定

冬天時可稍稍提高雪櫃溫度設定，另外冷藏室太冷亦較容易雪壞食物。

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