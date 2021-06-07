開冷氣5大貼士　增鮮風、省電費、減細菌 (12:37)

第一招：用分體機要開窗罅

廖秀英建議，市民開分體式冷氣機時可打開窗罅，讓空氣流通。她指出，不少人以為開冷氣一定要關窗，以免「走冷氣」，不過冷氣機只會將室內空氣冷卻，然後不斷循環，並無換氣功能，或令人感到侷促。雖然打開窗罅難免增加冷氣機負荷和耗電，但廖秀英稱「其實影響不大」。至於窗口機的出風口位置，一般設有一支棍，將其撥向另一邊，就會打開鮮風口，引入室外鮮風。

第二招：熄機前改吹風模式減細菌滋生

冷氣機長期積塵積水會滋生細菌，除了定期清洗冷氣機，廖秀英分享一個冷氣機防菌貼士，建議關閉冷氣前10分鐘，將冷氣機由製冷模式改至吹風模式，目的是減少冷凝水，以及吹乾機內水氣，保持乾爽，以免積水滋生一整晚的細菌，稍後再使用冷氣機時或會將細菌帶至家居。

第三招：對流風扇減耗電省電費

廖秀英建議開冷氣同時開「對流風扇」，對流風扇可以是天花板的風扇或可轉向風扇，由於風扇的耗電量比冷氣少，開風扇後冷氣設置的溫度便可稍為調高，減少耗電之餘「電費都少咗」，而且風扇吹出的氣流可平衡家中不同地方的溫度，避免「一邊太凍，一邊唔凍」。

第四招：屋企西斜記得落簾

廖秀英續說，省電另一貼士就是在家中西斜或太陽照射的地方加裝窗簾。她解釋，西斜會將室內熱量大幅提高，令冷氣須加強馬力才能降低室內溫度，增加耗電。

第五招：同時開冷氣及使用空氣清新機

梅國威表示，開冷氣時配搭各種空氣清新機一起使用，亦可改善室內空氣質素，以下是各種空氣清新機的效能：

．活性炭清新機：解決天氣潮濕引致牆面、家俬甚至是冷氣機發霉、家居異味的問題

．離子清新機：有效殺菌，提升家居衛生

．高效能過濾清新機（HEGA Filter）：有效隔塵，解決家居塵多問題

採訪、整理：張可兒

冷氣機 實用資訊：

2021年消委會報告：變頻式分體冷氣機

2020年消委會報告：3/4匹窗口機

2019年消委會報告：兩匹窗口機

2018年消委會報告：冷氣機製冷量

冷氣機隔塵網清洗5貼士 工程師提醒戴口罩拆隔塵網 用冷水沖洗勿大力刷 (2020年5月25日)

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