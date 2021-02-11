動植物公園「長嘴」雀鳥：紅䴉「由頭紅到腳趾尾」　黑臉琵鷺嘴似琵琶可感應水中獵物【短片】 (12:00)

紅䴉嘴巴下彎 邊捕食邊觀察敵人

紅䴉成鳥除了嘴尖和翼尖略帶黑色，全身包括頭、羽毛，甚至腳趾均是紅色，名副其實「由頭紅到腳趾尾」；紅䴉雛鳥則是棕黑色，雙腳呈淺棕色，臉部呈灰色，隨時間換成紅色羽毛。紅䴉嘴巴向下彎曲，方便捕食水中的魚和貝類，且進食時毋須把頭部垂得很低，雙眼可留意附近有否敵人接近。紅䴉的原生地為南美洲熱帶和千里達島，是千里達和多巴哥的國鳥，分佈於委內瑞拉、哥倫比亞、圭亞那、巴西和蘇里南；棲息於潟湖、紅樹林和海濱，特別是內陸沼澤地帶，通常成群結隊地飛翔。

瀕危黑臉琵鷺 全球約5000隻

黑臉琵鷺屬瀕危品種，天生「黑臉」，羽毛雪白，黑白分明。黑臉琵鷺的嘴形似中國樂器琵琶，下面較為寛闊，並會將嘴放到水中搖擺，當有魚蝦蟹經過時，嘴內的細胞感應到獵物，便會立即緊緊夾着。黑臉琵鷺分佈在柬埔寨、香港、澳門、中國南部、台灣、日本、韓國、泰國、菲律賓、越南等地，全球數目只有約5000隻。

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