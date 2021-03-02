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市區觀鳥｜觀鳥會教路：清晨黃昏公園尋鳥蹤　勿餵食引雀鳥飛近 (09:42)

觀鳥不一定要到郊外，在市區公園甚至屋苑內同樣可以觀鳥。香港觀鳥會助理教育主任郭子祈接受明報電子平台組訪問，講解在本港市區觀鳥最佳的地點及時間，以及提醒觀鳥的注意事項。

香港公園維園可見小葵花鳳頭鸚鵡

郭子祈表示，本港市區公園全年最常見到麻雀、珠頸斑鳩、紅耳鵯原鴿等；當中在香港公園及維園，亦可看到較多數目的小葵花鳳頭鸚鵡出沒。小葵花鳳頭鸚鵡雖非本土品種，但現在香港已成為世界第二大族群。

屋苑花槽尋鳥蹤　德福花園曾現小蝗鶯

另外，在雀鳥遷徙季時，本港亦有機會觀賞到某些特別的雀鳥如壽帶鳥。部分屋苑花槽亦可觀賞到雀鳥，例如在九龍灣德福花園的花槽曾出現北短翅鶯及小蝗鶯的蹤影。

一般來說，清晨和黃昏的時候觀鳥較佳，郭子祈解釋，因為雀鳥多在這兩個時段出外覓食。觀鳥時可選擇往一些綠化地方，有機會觀賞到較多雀鳥。

市區觀鳥3注意

1. 以望遠鏡觀鳥：郭子祈建議用望遠鏡觀鳥，可選質素中上，約一至二千元的望遠鏡。他指出對一般人來說，雙筒望遠鏡較單筒望遠鏡佳，因雙筒望遠鏡的倍數較低，就算手有震抖都可以觀看雀鳥；單筒望遠鏡一般價錢較高，須配腳架使用，而且倍數較高，反而難找到雀鳥蹤影。

2. 穿素色服裝：觀鳥宜穿較素色的服裝，若顏色太過鮮艷，有機會令雀鳥警戒心提高，不敢飛近。

3. 勿餵飼雀鳥：有人喜歡餵飼雀鳥，以食物吸引雀鳥飛來藉以觀賞，惟郭子祈不鼓勵此行為。他稱，餵飼雀鳥或會改變雀鳥的習性，令牠們失去覓食能力；而市民餵飼雀鳥的食物亦未必適合雀鳥進食，或會影響牠們健康。此外，長期餵飼雀鳥也會令雀鳥對人類的警覺性降低，影響生態，他舉例有候鳥遷徙時變得不怕人，被捕獵的風險會較高。

文：何芍盈

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