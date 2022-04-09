特首選舉｜李家超參選特首倡「以結果為本」施政　未回應何時考慮參選　歡迎有志者參選願辯政綱【短片】 (15:40)

李家超以「同為香港開新篇」為競選口號，並以天藍色為海報底色。他表示，過去兩年看到變革契機，出選原因在於「對國家忠誠、對香港熱愛、對市民負責」，期望承擔歷史使命。李家超未有正面回應是否中央屬意人選，又表明歡迎任何合資格的人參選，並願意與他們辯論施政理念。

承諾聽民意延攬人才

被問及如何補足對金融與其他政策的認識，以及與商界關係，李家超回應稱一人能力再大都有限，要靠各界及市民努力，承諾會誠懇傾聽民意和延攬人才擔任要職。他以一曲新的交響樂比喻新一屆政府，形容自己為指揮，會讓大家發揮所長。他亦提到要為本港提供安穩環境，鞏固目前穩定局面，讓香港沒有後顧之憂。

至於現屆政府表現，李家超表示不適合評價，亦不想影響現屆政府工作，但稱現屆政府官員都努力工作，希望解決問題。李家超又說，對現屆政府提出的部分政策，包括北部都會區都持正面態度，若當選會與新政府團隊再商討。

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