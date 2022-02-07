新冠疫情｜港增614陽性逾600宗初步陽性　藍田啟田邨啟仁樓、秀茂坪安達邨謙達樓等疑現橫向或縱向傳播 (16:57)

其中，藍田啟田邨啟仁樓、秀茂坪安達邨謙達樓、長沙灣蘇屋邨綠柳樓、屯門良景邨良傑樓，以及天水圍俊宏軒9座疑有橫向或縱向傳播。

屯門良景邨良傑樓及良偉樓自昨晚（6日）圍封進行新冠病毒強制檢測，至今未解封，張竹君表示，良傑樓由於發現多宗個案，要進行多一日檢測。相關報道：屯門良景邨良傑樓、良偉樓封區 污水樣本呈新冠陽性

護老院個案：

．土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心有限公司：多一名院友染疫，故再有約50名院友須檢疫。相關報道：最少4地盤共5工人染疫 多為源頭不明（2月5日）

．上環保良局郭羅桂珍護老院：兩院友初陽，有員工快速測試初步陽性，76院友列密切接觸者

衛生署衛生防護中心總監徐樂堅表示，本港疫情形勢不樂觀，部分個案是節日聚集後呈現，因Omicron、Delta變種病毒都有潛伏期，故相信個案會陸續出現，但香港正進行積極圍堵政策、延長社交距離，希望可爭取時間處理疫情。他呼籲市民減少聚集和外出，希望可由今日起慢慢遏止傳播，盡力控制這一波疫情。他表示，會將有家居檢疫者的大廈名單放在政府資訊網，希望令資訊更透明，以及讓物管公司多加留意消毒等安排，但不會公布檢疫者的居住單位

張竹君表示，由去年12月31日至今，衛生防護中心掌握到陽性個案當中，約58%已接種最少兩劑新冠疫苗；由於5至11歲兒童較遲開始可以接種疫苗，故若只計12歲或以上患者，則約66%已打兩劑疫苗。

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業表示，本港有兩名危殆患者，分別為77歲女患者（個案13400）及84歲男患者（個案14814），另有一名78歲男患者（個案15118）屬嚴重；危殆兩人均屬Delta個案，嚴重的患者則驗出N501Y及T478K變種病毒疑屬Omicron個案。

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