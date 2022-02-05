最少4地盤共5工人染疫 多為源頭不明

食環5清潔工中招 4人同區

食環署昨表示該署有5名工人染疫，當中4人在同一地點工作，各人分別在屯門和平新村、廣田街及鍾屋村負責潔淨工作，最後分別於1月31日和2月2日上班。

大部分地盤工人陽性個案源頭不明，包括港鐵火炭站附近地盤、大圍區地盤、亞皆老街中電地盤，而觀塘巧明街98號前九巴車廠重建項目地盤有兩人染疫，當局懷疑地盤出現傳播。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，要再調查涉及地盤的個案與其他個案有否關聯。

土瓜灣老人院員工初陽 70送檢

另一個懷疑出現傳播的地點是元朗廣場食肆「牛角」，兩名職員染疫，張竹君呼籲曾到該食肆的市民盡快檢測。牛角前晚在facebook表示，上述分店有員工周三（2日）下班後輕微喉嚨痛，即時求醫及檢測，3名相關員工前日在家休息，後有員工獲通知初步確診，分店已即時消毒。

此外，再有院舍出現個案，土瓜灣馬坑涌道康樂園護老中心一名職員昨初步陽性，約60至70人被列為密切接觸者要檢疫。至於葵涌聖公會林護長者之家兩名員工日前先後驗出陽性，張竹君昨表示，該院舍有一名正在亞博檢疫的院友染疫。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，近日開始出現涉及院舍的個案，擔心相關群組出現更多感染，甚至將病毒帶入院舍和醫院，引致大規模群組感染，再次呼籲市民盡快打疫苗，在社區和較高風險地方應選擇較貼面的口罩，或戴兩個口罩。

（新冠疫情）