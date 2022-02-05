新冠疫情｜港增351陽性逾兩年新高　元朗廣場爆疫須關閉　屯門興平樓秀泰樓良智樓、福榮街104號有住戶要撤離【附名單】 (17:47)

【17:40更新】食物及衛生局長陳肇始公布，截至今日（5日）零時，本港新增351宗新型冠狀病毒陽性個案，是本港爆疫逾兩年來的新高。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中343宗屬本地感染，當中180多宗已確認與其他個案相關，其餘161宗仍在調查源頭。今日另暫有約200宗初步陽性個案。
張竹君指出，以下住宅大廈內疑有傳播，部分住戶要撤離檢疫：
．屯門大興邨興平樓：新增一個29室有個案，累計兩個29室有人染疫，所有29室居民撤離
．屯門富泰邨秀泰樓：部分08室有個案，1至10樓08室、39至40樓08室及09室居民撤離
．屯門良景邨良智樓：部分32室有個案，5至12樓32室居民撤離
．深水埗福榮街104號：兩個C室有個案，由於A室及C室居民共用天井，居民需一同撤離
．將軍澳寶林邨寶寧樓：部分06室及一些10樓單位有個案，仍在調查，可能有居民要撤離
張竹君稱，元朗廣場多名清潔工、保安、客戶服務主任、商場內食肆「潮館」和「牛角」，以及豐澤員工染疫，當局建議元朗廣場暫時關閉及徹底消毒。
另外，當局追蹤到深水埗鴨寮街昌福大廈的穆斯林教會Hazrat Siddique Akbar Society，包括早前已公布的兩名患者，累計增至6名染疫者曾到該教會祈禱。
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