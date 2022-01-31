蕭澤頤、白韞六等出席洪為民生日宴12官員　毋須紀律跟進 (16:15)

今年1月初多名高官在新型冠狀病毒疫情肆虐下出席港區人大代表洪為民的生日宴，其中有份出席的民政事務局長徐英偉今日（1月31日）已向特首林鄭月娥請辭。林鄭月娥今午公布生日宴事件內部調查結果，15名出席的官員中，3名官員被裁定違反紀律須接受懲處，餘下12名官員均毋須紀律跟進。（相關報道：林鄭月娥接受徐英偉請辭 馮英倫、馮浩賢口頭警告）
毋須紀律跟進的12人：
．財經事務及庫務局長許正宇
．入境事務處長區嘉宏（相關報道：林鄭月娥：區嘉宏僅餐廳外聊天15分鐘後離開 無用安心出行 不存紀律問題非「一錯再錯」）
．警務處長蕭澤頤
．廉政專員白韞六
．民政事務局副局長陳積志
．財經事務及庫務局副局長陳浩濂
．創新及科技局副局長鍾偉强
．政制及內地事務局副局長胡健民
．創新及科技局長政治助理張曼莉
．政務司長政治助理蕭嘉怡
．教育局長政治助理施俊輝
．海關前關長鄧以海
被問及蕭澤頤為何毋須被懲處，林鄭月娥表示，15名官員不能視為同一參與性質，要考慮個別的逗留時間、進行甚麼活動、其官員身分與抗疫關係等。蕭澤頤當晚在6時至7時已經到達會場，屬於很早出席，當時賓客很少，他到場後直接進入貴賓室，逗留時間亦短，認為他出席宴會可以理解，加上洪為民是道路安全委員會的成員，相信蕭澤頤與他有工作上的交流。
至於蕭澤頤表示出席宴會是為了社區警政工作，林鄭月娥稱對他的說法沒有意見，僅表示有留意到他說會「經一事、長一智」，往後會提升政治敏感度。
至於曾出席恒大飯局，涉第二次違反防疫規例的入境處長區嘉宏（相關報道：保安副局入境處長海關關長 與恒大高層出席同一飯局 保安系統3長官認犯聚 多疑團未解），林鄭月娥表示，區嘉宏當晚在9時半後到場，沒有進入餐廳，在餐廳外站著聊天約15分鐘後便離開，因此沒有用安心出行。她表示，若食環署調查後認為即使沒有進入餐廳亦應使用安心出行，食環署可照樣發出定額告票。她又稱，調查只集中處理紀律問題，區嘉宏的情況中不存在紀律問題，「唔能夠話係一錯再錯」。