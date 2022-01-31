林鄭月娥接受徐英偉請辭　馮英倫、馮浩賢口頭警告 (15:34)

林鄭月娥指出，徐英偉因無掃「安心出行」，亦無在宴會上戴口罩，違反防疫規定，行為令人失望及令政府尷尬，而且警覺性及敏感度嚴重不足。

林鄭月娥表示，徐英偉加入政府逾10年，是一位非常年輕的官員，為人非常負責任及勤奮，但不幸地，他在洪為民生日宴一事上缺乏政治敏感度，作出了錯誤的政治判斷。她祝願徐英偉日後一切順利，並繼續貢獻社會。

林鄭月娥續稱，馮英倫當晚逗留逾4小時，至午夜才離開。對於他表示與洪為民相識多年，工作關係外亦有私人交情，林鄭月娥稱作為政治委任官員，應留意疫情發展及政府呼籲，避免在人多的宴會長時間逗留；考慮到馮英倫並非抗疫團隊成員，已要求發展局長向他作出口頭警告。

至於馮浩賢，林鄭月娥稱並非抗疫團隊主要成員，在宴會的逗留時間及活動是可以接受，但他在1月6日下午收到衛生防護中心通知要強制檢測，沒有即時向上司報告；且翌日上午仍有返辦公室上班，至下午才去檢測及休假，將同事置於感染風險中，處事有欠謹慎，故按公務員事務局建議，由其上司、創新辦總監作出口頭警告。

食環署正就相關官員及出席者有否違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》而作出詳細調查。

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