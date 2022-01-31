林鄭月娥接受徐英偉請辭　馮英倫、馮浩賢口頭警告 (15:34)

1月初多名高官在新型冠狀病毒疫情肆虐下出席港區人大代表洪為民的生日宴，其中有份出席的民政事務局長徐英偉今日（1月31日）已向特首林鄭月娥請辭。林鄭月娥今午公布生日宴事件內部調查結果，15名出席的官員中，3名官員被裁定違反紀律須接受懲處，包括民政事務局長徐英偉、發展局政治助理馮英倫，以及政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢。她已接受徐英偉請辭（相關報道：徐英偉稱已向特首請辭 計劃今日離任）並向中央報告，而馮英倫及馮浩賢則須接受上司口頭警告。
林鄭月娥指出，徐英偉因無掃「安心出行」，亦無在宴會上戴口罩，違反防疫規定，行為令人失望及令政府尷尬，而且警覺性及敏感度嚴重不足。
林鄭月娥表示，徐英偉加入政府逾10年，是一位非常年輕的官員，為人非常負責任及勤奮，但不幸地，他在洪為民生日宴一事上缺乏政治敏感度，作出了錯誤的政治判斷。她祝願徐英偉日後一切順利，並繼續貢獻社會。
林鄭月娥續稱，馮英倫當晚逗留逾4小時，至午夜才離開。對於他表示與洪為民相識多年，工作關係外亦有私人交情，林鄭月娥稱作為政治委任官員，應留意疫情發展及政府呼籲，避免在人多的宴會長時間逗留；考慮到馮英倫並非抗疫團隊成員，已要求發展局長向他作出口頭警告。
至於馮浩賢，林鄭月娥稱並非抗疫團隊主要成員，在宴會的逗留時間及活動是可以接受，但他在1月6日下午收到衛生防護中心通知要強制檢測，沒有即時向上司報告；且翌日上午仍有返辦公室上班，至下午才去檢測及休假，將同事置於感染風險中，處事有欠謹慎，故按公務員事務局建議，由其上司、創新辦總監作出口頭警告。
食環署正就相關官員及出席者有否違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》而作出詳細調查。
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