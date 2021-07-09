保安副局入境處長海關關長 與恒大高層出席同一飯局 保安系統3長官認犯聚 多疑團未解

據了解，涉事私人會所為灣仔灣景中心「吉祥薈」，飯局中亦有中資公司恒大集團的管理層。本報上月28日向恒大集團查詢，是否有參與飯局、是否有集團成員涉企圖強姦被捕，截稿前未有回應。恒大集團近月曾出售資產減債。

消息稱正常社交 兩人指晚宴不涉刑事案

一名不願具名的政府消息人士稱，宴請飯局者稱該處為私人地方，不受限聚令規管，3名官員並未留意吉祥薈其實持食肆牌照，即受限聚令規管，屬「無妄之災」。本報上月底到吉祥薈觀察，同地址只以「隨緣匯」及「雪茄會」作招牌，前者門外有告示展示牌照號碼，列明屬C類餐廳，可營業至午夜12時，最多6人一枱。消息稱，有官員早前在一酒會上認識恒大集團高層，形容該集團經常舉辦慈善活動，與紀律部隊理念相近，而該晚飯局屬「正常社交」。

區嘉宏先於昨傍晚6時22分發聲明，確認較早前於一間餐飲業務處所出席晚宴，因未能符合《預防及控制疾病條例》對人數上限要求而被發定額罰款通知書，並已繳交。他日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。聲明又稱，有報道指該晚宴與一宗刑事案件有關，他澄清該晚宴並無涉及上述刑事案件，因該案件已進入司法程序，不會評論。鄧以海隨後在6時31分發聲明，兩個聲明字眼相若。

區志光則於晚上10時08分向本報發聲明，確認曾出席同一晚宴，因未能達至限聚條例對人數上限的要求而被發定額罰款通知書，並已交罰款。他亦稱日後出席活動會加倍謹慎，務必確保符合規定。聲明未提及有關企圖強姦案件。

議員促道歉交代事件

立法會保安事務委員會主席陳克勤表示，涉事官員有疏忽，日後應汲取教訓及加倍小心，作為公務員應遵守相關酬酢指引，避免瓜田李下。他說，事件反映法律面前人人平等，部門首長都「無面畀」要票控。

立法會保安事務委員會成員謝偉俊昨早在官員未發聲明時回應事件稱，事涉高級官員，除限聚令外亦涉及其他刑事案件，應清楚交代真相及內情「甚或致歉」，如案情更嚴重者，「如有需要，作為政治問責官員，應該做的事就應該做」，「不能做鴕鳥唔答就算數」。另一成員鄭松泰表示，事件令公眾認為有官員「知法犯法」，打擊政府公信力，保安局長鄧炳強應交代事件，並交代會否有紀律處分。

批帶頭無視防疫 民主黨促停職查

民主黨醫療政策發言人袁海文表示，高級官員品格應比清水更清，多個紀律部隊首長無視政府訂下防疫措施，毫無紀律，亦是帶頭向社會發出限聚令可以無視的信息。他認為，政府應考慮有關官員是否應停職受查，如任何紀律部隊官員違反防疫法例，也必須嚴正調查及處分。

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