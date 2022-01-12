新冠疫情｜港增22陽性　竹篙灣保安員源頭未明【附患者行蹤】 (16:37)

衛生防護中心公布，截至今日（12日）零時，本港新增22宗新型冠狀病毒陽性個案，其中20宗驗出N501Y及T478K變種病毒，顯示可能屬Omicron變種；另有一人帶L452R變種病毒。新增個案當中17宗屬輸入個案；5宗屬本地感染，其中一宗源頭未明，為竹篙灣檢疫中心保安員。
源頭不明竹篙灣檢疫中心保安員（個案13004）詳情：
．51歲女子，中國海外物業服務有限公司合約工，在竹篙灣檢疫中心第一期工作，已接種兩劑科興疫苗，1月11日最後上班
．工作間中要隔窗解答檢疫者的問題，通常不會有直接接觸
．1月7日放假，到過屯門寶怡花園、海麗花園、寶田邨街市、元朗站的商場
4宗與早前個案相關的新增個案：
．個案12986：大埔美新大廈5D室住客，其印傭（個案12854，北角空姐群組）及另外兩名家人早前已證實染疫
．個案12987及12988：11歲男童和45歲女子，屯門愛定商場東亞大藥房患者（個案12945及12966）的家人，屬屯門國泰空少（個案12611）群組
．個案12989：30歲男子，銅鑼灣崇光百貨地下YSL BEAUTÉ員工；將軍澳安寧花園印傭（個案12903，北角空姐群組）的家人，另外兩名家人早前已證實染疫
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