新冠疫情｜港增22陽性　竹篙灣保安員源頭未明【附患者行蹤】 (16:37)

源頭不明竹篙灣檢疫中心保安員（個案13004）詳情：

．51歲女子，中國海外物業服務有限公司合約工，在竹篙灣檢疫中心第一期工作，已接種兩劑科興疫苗，1月11日最後上班

．工作間中要隔窗解答檢疫者的問題，通常不會有直接接觸

．1月7日放假，到過屯門寶怡花園、海麗花園、寶田邨街市、元朗站的商場

4宗與早前個案相關的新增個案：

．個案12986：大埔美新大廈5D室住客，其印傭（個案12854，北角空姐群組）及另外兩名家人早前已證實染疫

．個案12987及12988：11歲男童和45歲女子，屯門愛定商場東亞大藥房患者（個案12945及12966）的家人，屬屯門國泰空少（個案12611）群組

．個案12989：30歲男子，銅鑼灣崇光百貨地下YSL BEAUTÉ員工；將軍澳安寧花園印傭（個案12903，北角空姐群組）的家人，另外兩名家人早前已證實染疫

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