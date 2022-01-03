新冠肺炎｜望月樓增一初步陽性　六旬婦檢疫期間現病徵　另6食客仍無蹤影　衛署再發強檢公告 (17:02)

又一城望月樓的新型冠狀病毒感染群組繼續擴大，今日（3日）除新增一宗確診個案外，另再多一宗初步陽性個案，群組累計6人染疫。新增初步陽性的66歲婦人被送入檢疫中心後發病。另外，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，去年12月27日下午1時至3時在望月樓用膳的207名食客中，仍有6人未能聯絡，衛生防護中心會再發強制檢測公告，要求該6人於明日（4日）檢測，完成後向中心通報。
初步陽性66歲女患者居於大圍碧田街恆峰花園2座，已接種兩劑科興新冠疫苗。她去年12月27日下午12時半至1時半與8名親友在望月樓午膳，枱號101；12月29日在瀝源社區檢測中心接受強制檢測，結果呈陰性；12月31日被送入竹篙灣檢疫中心，同日檢測呈陰性；至今年1月2日咳及喉嚨痛，同日檢測陽性。
患者曾於12月28日下午約2時到大圍食肆「大飯糖」，同日約6時於沙田美林商場大家樂用膳；12月29日中午到新城市廣場的食肆用膳；12月30日下午約2時到沙田新城市廣場北京樓用膳，之後乘88K線巴士到親友的火炭駿景園8座住所。上述地點要強制檢測。
至於與望月樓相連的日本餐廳，歐家榮解釋，兩家餐廳出入口不同，空氣氣流是由日本餐廳流向望月樓；兩相連餐廳雖然都通向同一廁所，但至今找到的染疫食客均稱並無使用該共用廁所，而是使用餐廳外的商場廁所。衛生防護中心及機電工程署早前前往視察該共用廁所，採集的環境樣本均為陰性。
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