方仲賢被指入院後重設手機涉礙司法　護士：無印象方仲賢曾用電話 (15:01)

陪同方仲賢送院的警員黃漢鋒早前供稱，方仲賢在救護車上曾觸碰手機屏幕，進入「設定」中「一般」一欄，黃漢鋒要求方仲賢關機，並告知他將檢取手機作證物。

救護員張家俊（音譯）在書面供辭稱，方仲賢在救護車上曾打開手機的解鎖頁面，遭警員叫停，要求他「唔好用電話」及「𠵱家熄機」；另一名救護車主管則稱沒印象方仲賢與警員曾對話。

控方案情指稱，方仲賢的手機在當晚8時35分，即方仲賢送抵明愛醫院後有設定日期、密碼等重新配置紀錄。在應診格內負責治理方仲賢的護士張琪琪（音譯）供稱，當時有人在應診格外聚集，同事為免阻礙治療工作，拉上布簾阻止非醫療人員入內，方仲賢在應診格內沒有使用電話；另一名護士區婷婷（音譯）則表示，無印象當晚曾拒絕警員進入應診格，亦無印象方仲賢曾使用電話。

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