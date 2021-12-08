「熊仔餅」涉搶槍案旁聽者見被告倒地片段嗚咽　官問「邊個笑」促情緒不穩者離席 (17:10)

控方播放的網媒「丘品新聞」影片顯示，警員A持槍先指向白衣男及攬着他，A再用槍指首被告周柏均，並開了一槍，周柏均倒地，A和白衣男等拉扯。周柏均遭制服後伏在馬路，有防暴警將他反轉仰天，拉起他的上半身，他身旁地上有一灘血。

旁聽者聞警稱被告搶槍說「黐線」 官命趕走惟保安未能認人

開槍警員下午作供講述，周柏均走到他面前伸手搶槍，此時庭上有人低聲說「黐線」。法官呼問「邊個講嘅？企起身！」、「趕佢出去」，惟保安未能辨識該人。法官續說，已經警告旁聽者要安靜，若有人再發出聲音，會要求全部人到另一庭看直播。她稱，辯方和她多次聽不清楚證人作供，問「係咪要妨礙司法公正？」

被告周柏均（21歲）和胡子鍵（20歲）報稱學生，兩人被控故意阻撓警員A，以及企圖搶劫A的一支警槍。周柏均另被控企圖從A的合法羈押下逃脫。

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