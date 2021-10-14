擬遷國殤之柱　高志活：有團體表達願協助　港大未聯絡他 (22:31)

高志活今晚發放最新一篇聲明，他指港大或代表校方的孖士打律師行至今未聯絡他或其代表律師。他重申，願意搬走國殤之柱，並尊重校方的權利，但搬遷需時。據他理解，因應《港區國安法》實施，國殤之柱已不可繼續在香港豎立，但他質疑，國安法是否可規管一些已存放24年的藝術品，並反問在私人地方掛上有關照片或一些記載六四事件的書籍是否也違法。

他說，處理國殤之柱的選項，包括親身來港，將雕塑拆開並運到那些可討論世界及中國歷史的地方。他表示，在歐洲和美國都有不同的機會，也許在亞洲也有可能，已有不同團體和人士表達願意協助，並提供豎立雕塑的建議。

國殤之柱 相關報道：

高志活擬遷國殤之柱至歐美展出 批港大要求移走雕塑「羞恥」（10月14日）

港大要求支聯會移走國殤之柱 高志活：已發律師信促召開聆訊 港大：續徵詢法律意見（10月13日）

港大要求支聯會移走國殤之柱 支聯會：建議港大與高志活代表律師接洽（10月13日）

高志活：正覓律師代表盼阻港大遷國殤之柱 批校方律師行「殘酷不仁」（10月12日）