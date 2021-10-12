高志活：正覓律師代表盼阻港大遷國殤之柱　批校方律師行「殘酷不仁」 (18:06)

高志活表示，他正在尋找合適的律師，並形容這個過程極其荒謬，他過往委託的律師何俊仁正在獄中。他稱未曾與支聯會商討此事，並理解這近乎不可能，因為支聯會正在解散且其領袖目前在囚。他反問國殤之柱是否被禁止豎立，稱若移走雕塑並尋找合適地方安置需時數月，而且移走雕塑前，亦需要進行許多法律評估。

他又批評代表港大發出律師信的孖士打律師行，在港大要求下定出短促的限期，批評是「殘酷不仁及近乎犯罪（brutal and almost criminal）」，又形容這是「意大利黑手黨在歐洲使用的手法」，不值得學校或政府所採用。他認為，孖士打律師行應該退出此案，並促請任何支持人權、藝術和中國人記住歷史權利的人，直接向孖士打反映，令他們知道自己在做什麼。

支聯會上周五（8日）去信港大校長張翔，要求校方讓國殤之柱繼續在港大公開豎立，以體現港大對自由與公義等價值的堅持，並要求港大澄清是否有意在不久將來移除國殤之柱，期望校長在今日下午5時前回覆。

支聯會清盤人蔡耀昌今午接受本報查詢，稱正等待回覆，暫時未收到港大任何消息。他並稱，留意到高志活說他是國殤之柱擁有人，對此表示尊重，認為在這個情況下，應留待高志活與港大交涉如何處理，「似乎在這件事上，支聯會沒有身分繼續參與」。

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