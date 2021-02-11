迷你倉大火死因庭｜張耀升對講機無緊急掣　上司：若事前得知會建議改用新款對講機 (18:23)

綜合證供，事主張耀升隸屬的坍塌搜救專隊，一向擅長處理山泥傾瀉等坍塌事故。至於起火首日（2016年6月21日）亦在場的煙火特遣隊，則是奉召參與救火、專責滅火的隊伍。

上司：事後始知張耀升入火場無煙火特遣隊陪同

張耀升的上司蔡國忠表示，起火首日與多名高層商討過，決定由坍塌搜救專隊及煙火特遣隊各自派員，組成4人煙帽隊入火場，負責爆破和救火工作。蔡國忠在盤問下承認，他事前不知道張耀升沒有在煙火特遣隊陪同下進入場，他亦未獲告知策略有變，張耀升和同僚一行二人都要入火場。

張耀升另一上司溫錦明表示，他事後才得知4人一組的方案有變，估計張耀升和同僚的目標是尋找喉筆滅火，不用爆破倉庫，「任務相對簡單」，所以一行二人都可以入火場。

溫錦明又稱，他當日下午收到時任消防處長黎文軒指示，知悉坍塌搜救專隊要協助爆破迷你倉外圍的窗門，令煙霧散去。惟根據證供，坍塌搜救專隊曾被指派入火場爆破倉庫和救火。

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