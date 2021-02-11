迷你倉大火死因庭｜時昌迷你倉創辦人仍責下屬未即時報警　「早少少報警好多人命運會唔同」 (19:05)

2004年起，時昌迷你倉租用了淘大工業村1至7樓作迷你倉。時景恒表示，最初委聘澳洲公司「Steel Storage」的專家設計1至2樓迷你倉，後來為了節省成本，他改為聘用本地裝修公司，將「Steel Storage」的方案套用於其他樓層的裝修工程。他稱，營運公司的初衷是令迷你倉業務「規範化、國際化」。

庭上透露，時昌迷你倉案發時只聘用了一名維修工人，並只有數名經理跟進全港的分店業務。時景恒否認公司人手不足，稱其他迷你倉公司甚至「得一個同事睇哂成條街」。至於有否妥善監察客戶存放的物品，他承認無法有效監管客戶，但相信每隔30至40年才發生一次迷你倉大火，「你話有無問題？我話無問題」。

2016年6月21日，時景恒最先從公司管理層的通訊群組知悉倉庫起火，後來在電話叫下屬「搞唔掂就即刻報警」。他稱考慮過自行致電報警，但他沒有，在心情混亂下打消念頭，「我應該更加決斷，叫同事即刻報警……我之後都好自責」。研訊明（7日）續。

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