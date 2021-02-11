迷你倉大火死因庭｜時昌迷你倉創辦人仍責下屬未即時報警　「早少少報警好多人命運會唔同」 (19:05)

九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火，兩名消防員殉職，死因研訊今午（6日）傳召時昌迷你倉創辦人時景恒作供。對於迷你倉職員事發時沒有即時報警，時景恒表示事後曾責罵下屬，「如果早少少報警的話，好多人命運都會唔同，我到今日都責怪佢（助理物業經理呂國榮）」。庭上首次披露，最先起火的3樓迷你倉，雖然按照「澳洲專家」的方案設計，實際上由較便宜的內地物料建造。
2004年起，時昌迷你倉租用了淘大工業村1至7樓作迷你倉。時景恒表示，最初委聘澳洲公司「Steel Storage」的專家設計1至2樓迷你倉，後來為了節省成本，他改為聘用本地裝修公司，將「Steel Storage」的方案套用於其他樓層的裝修工程。他稱，營運公司的初衷是令迷你倉業務「規範化、國際化」。
庭上透露，時昌迷你倉案發時只聘用了一名維修工人，並只有數名經理跟進全港的分店業務。時景恒否認公司人手不足，稱其他迷你倉公司甚至「得一個同事睇哂成條街」。至於有否妥善監察客戶存放的物品，他承認無法有效監管客戶，但相信每隔30至40年才發生一次迷你倉大火，「你話有無問題？我話無問題」。
2016年6月21日，時景恒最先從公司管理層的通訊群組知悉倉庫起火，後來在電話叫下屬「搞唔掂就即刻報警」。他稱考慮過自行致電報警，但他沒有，在心情混亂下打消念頭，「我應該更加決斷，叫同事即刻報警……我之後都好自責」。研訊明（7日）續。
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