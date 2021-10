抽脂誤殺案｜拉丁舞師抽脂亡醫生囚6年　官斥「一宗都嫌多」籲當局規管 (18:15)

法官提到,事主生前和母親經營舞蹈學校,自從事主離世後,一家人失去經濟支柱,事主的男友要領取綜援。至於事主的女兒事發時只是嬰孩,現已9歲,她近日知道母親的死因,對被告感到憤怒。

法官強調本案性質嚴重,涉及多項加刑因素,例如被告手術前顧及事主可能有呼吸困難,手術後卻沒有確保事主的氧氣供應。法官提到,事主接駁的維生指數儀器不斷響起警報,惟被告一直忽視警報,法庭對此感到驚訝。被告完成手術後離開手術室,將事主交予未經訓練的4名手術助理照顧,法官批評被告的行為惡劣,明顯嚴重漠視事主的福祉。

法官提到,辯方求情稱被告跟「師父」學習做手術,卻沒有出示任何資歷證書,令法庭感到極度不安。法官表明,雖然香港沒有太多與本案相似的死亡事件,但「一宗死亡事件都嫌多(one death is one too many)」,現時《私營醫療機構條例》只規管醫療中心,任何醫生均可從事高風險的抽脂手術,當局有必要規管相關行業。

