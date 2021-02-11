父涉姦女罪脫　5親屬涉教唆事主改口供控礙司法　辯方：祖父母送禮予孫女平常 (15:41)

被告為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔叔（39歲）及祖父（65歲），5人均選擇不作供。

代表X父的大律師謝英權表示，本案主要依賴荔枝角收押所的探訪片段，片段只見X父不斷拿出X的驗身報告，說自己在強姦案中蒙冤。辯方表示要設身處地去想，「如果你被人冤枉，面對數以年計的監禁，你都會緊張焦慮」。相反，若X父一早已和其他被告有協議，仍緊張地伸冤根本不合情理。

辯方又表示，收押所的對話隱晦，「除非你係佢肚入邊條蟲」，否則不能揣測零碎對話的確實意思。對於X指稱祖父母曾送禮物給她，辯方表示全部被告均是X的長輩，祖父母送禮物給孫女亦是平常事，反問「有咩咁出奇？」，而且X所收的禮物只是廉價的「公仔」。

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