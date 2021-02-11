父涉姦女罪脫　5親屬涉教唆事主改口供控礙司法　辯方：祖父母送禮予孫女平常 (15:41)

少女X約4年前疑遭父親強姦及非禮，案件開審前被母親帶往深圳，返港後作供改稱性侵一事純屬虛構，父親最終脫罪。5名親屬涉指示少女改口供，被控串謀妨礙司法公正等罪，辯方今（9日）在高等法院進行結案陳辭。X父的代表大律師稱，探訪片段只看到X父不斷向家人伸冤，沒有吩咐過家人叫X改口供，反稱若當時眾人已達成串謀協議，「仲使嘥口水咩，直接問畀咗錢X未就得啦」。
被告為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔叔（39歲）及祖父（65歲），5人均選擇不作供。
代表X父的大律師謝英權表示，本案主要依賴荔枝角收押所的探訪片段，片段只見X父不斷拿出X的驗身報告，說自己在強姦案中蒙冤。辯方表示要設身處地去想，「如果你被人冤枉，面對數以年計的監禁，你都會緊張焦慮」。相反，若X父一早已和其他被告有協議，仍緊張地伸冤根本不合情理。
辯方又表示，收押所的對話隱晦，「除非你係佢肚入邊條蟲」，否則不能揣測零碎對話的確實意思。對於X指稱祖父母曾送禮物給她，辯方表示全部被告均是X的長輩，祖父母送禮物給孫女亦是平常事，反問「有咩咁出奇？」，而且X所收的禮物只是廉價的「公仔」。
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