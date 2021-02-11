父涉姦女脫罪事主疑遭教唆改口供　「細個唔識諗」寧續被強姦不欲母弟委屈 (17:27)

5名被告為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔叔（39歲）及祖父（65歲）。X表示，她就強姦案作供數日前，母親、叔叔和祖父均在家中討論案件；祖母揚言為了避開升降機的閉路電視，刻意行樓梯上門。其後X被親友帶到公園，叔父提議X作供時要「扮頭痛、扮失憶、扮無知」，甚至假裝律師向她盤問。

控方表示，X作供時表示忘了事發經過，亦承認她為了取得手機，便將染有父親精液的紙巾抹在自己身上，訛稱遭父親強姦。X今午解釋，當時的版本不是事實，因為祖父母和叔叔不斷勸她「幫老豆」，否則會令家庭失去經濟支柱，她才說出另一版本，「我都無得揀，細個唔識諗」。

X坦言，當日作供途中，「已經意識自己有錯誤，無法挽回局面」，只好繼續說謊。她又哽咽反問：「我真係唔明，點解對11歲（X案發時歲數）女仔做咁嘅嘢，仲要講大話？」聆訊明（23日）續。

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