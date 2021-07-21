父涉強姦女兒罪脫　事主疑遭教唆改口供：祖母送禮要求庭上詐傻扮懵 (18:15)

被告為事主X的父親（44歲）、母親（42歲）、祖母（67歲）、叔父（39歲）及祖父（65歲）。

X憶述，2018年10月20日，即案件開審前5天，母親到收押所探望父親，回家後說「你阿爸叫我哋快啲返大陸，唔好上庭」，X和弟弟被母親帶往深圳居住，至11月4日才回港，其後案件需重新排期審訊。

回港後，祖父、祖母和叔父多次給X現金，叫她上庭不要說真話，其中叔父曾叫她上庭時「啲妝有幾濃就化幾濃，啲衫有幾暴露著幾暴露，著高跟鞋，玩串個party佢」，令法官對其印象差，不相信其證供，幫父親脫罪。

X又稱，有一次她跌倒受傷，祖母借機叫她扮傻，扮失憶；祖母之後又送她新手機，X說「盲嘅都知佢想做咩啦，不斷獻殷勤，大家都知咩事啦」、「想收買我，反正係幫到佢個仔，救我所謂的爸爸出獄」。

相關報道：父涉強姦女兒罪脫 疑與妻等4親友教唆事主改口供 控串謀妨礙司法公正（7月12日）