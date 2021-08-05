保險經紀弒父判囚終身　官稱為還債殺父屬「最惡劣的事」 (12:23)

被告黎謹友（現年28歲）被控於2018年12月4日，在香港謀殺父親黎金福（終年65歲）。他在本案開審前，已承認一項盜竊罪，涉及盜竊父親銀行帳戶的存款。

法官邱智立判刑指出，根據本案的證據，被告明顯是為償還20萬元債項而殺害其父親，做了最惡劣的罪行，是一場悲劇。雖然事主是一個不稱職的父親，在被告童年時向他和其母親施暴，但不代表被告有理由殘忍地殺害父親，依例判處被告終身監禁。

至於盜竊罪， 法官稱還款壓力絕不是被告殺害父親的藉口，被告從父親的屍體偷走銀包，取走其銀行提款卡並盜走存款，以3年監禁為量刑起點，由於被告在開審前認罪，扣減四分一後，判處2年3個月監禁，與終身監禁刑期同期執行。

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