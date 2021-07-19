保險經紀涉借錢不遂弒父　自辯稱被父罵「遊艇仔」、「老婆係妓女」 (17:13)

被告黎謹友（現年28歲）被控於2018年12月4日謀殺黎金福（終年65歲）。被告供稱，童年時父親常常醉酒後打母親、胞妹和他，最終父母離異，他和胞妹與母親同住。

被告表示，2018年其女友懷孕，兩人結婚並於同年誕下兒子，但他結婚後收入減少，由於育兒費用高，與朋友合作的生意又周轉不靈，入不敷支下遂向高利貸借錢。當時他打算自殺，亦想過不同自殺方法，最終決定自插數刀後跳海。

被告憶述，案發前一天他致電父親，打算在自殺前作最後的關心，父親邀約他見面，他翌日往屯門與父親用膳，當日他背包攜有牛肉刀和遺書。用膳後他到父親的家，兩人開始喝酒，其後他在牀上替父親按摩，兩人言談甚歡。

不過當他問父親借20萬元時，父親臉色一變，突然罵他「都估到你冇咁好死，係到作故仔」、「你係遊艇仔嚟架渣，點會有老婆，有老婆都係妓女」。其後父親拿起水杯及椅子等擲向他，致他整個人趴在牀上。父親繼續打他，邊打邊說「你快啲死，唔好阻到我」。

被告續稱，他心想「我都死啦，仲想我點啫」，當時其背包在旁邊，於是從袋中拿出刀，轉身捅了父親2至3刀，父親跌在地下，待他清醒過來，發現父親已沒有知覺。辯方問被告到底為何弒父，被告稱「我答唔到你係咩原因喎」。被告又表示，若控方是以誤殺罪起訴他，他會選擇認罪。

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