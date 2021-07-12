保險經紀涉借錢不遂弒父　被告：妻兒遭父以粗口罵「下賤」 (16:00)

被告黎謹友（現年28歲）被控於2018年12月4日謀殺父親黎金福（終年65歲）。警員謝簡晉供稱，警方2018年12月6日早上打撈起死者遺體，他同日下午致電被告，告知其父親的死訊。被告自言身處台灣高雄，在電話中承認「我殺咗我老竇」，其間不斷喘氣和哭泣。在警員勸說下，被告當晚返港自首。

被告：提借錢遭父「用櫈車埋嚟」遂刀插對方

庭上播放被告回港後錄取的會面紀錄，被告哭訴自己欠債約20萬元，案發時與妻子育有兩個月大的兒子，「我唯有死，先可以令大耳窿避開佢哋（妻兒）」，故萌生自殺念頭。他憶述，當日邀約父親在寓所附近吃早餐，是想在自己死前盡孝，後來父親表示腰酸背痛，他遂為父親按摩手腳。他一度提議父親幫忙借錢還債，惟父親發怒指罵，更動手打他，甚至「用櫈車埋嚟」，他見狀持刀插向父親數下。為免別人生疑，他事後將屍體藏於行李箱，棄置於華富邨對出的海面。

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