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唐英傑涉違國安法　民主派初選案被告劉偉聰為辯方大狀　法援署：劉合資格接案 (22:32)

《港區國安法》首宗案件「唐英傑案」將於後天（23日）在高等法院開審。對於辯方大律師劉偉聰涉「民主派35+初選案」而被控串謀顛覆國家政權罪，法律援助署今日（21日）發聲明表示，委派本案予劉偉聰時，他仍未牽涉任何案件而被控，署方並強調劉偉聰符合委派法援案件的資格，署方按照既定準則委派他接辦本案。

法援署又指出，本案的所有聆訊程序，包括案件管理聆訊及審前覆核聆訊均在公開的情況下進行，控方提交的資料不涉及機密，因此並不存在劉偉聰可從案件中獲取控方的機密資料，為日後其所涉案件作抗辯之用。

《大公報》及《文匯報》昨（20日）質疑，唐英傑案的辯方大律師劉偉聰因涉「民主派35+初選案」而被控，或可透過唐英傑案接觸涉及國安法的機密資料，要求法援署撤換劉偉聰作唐英傑的代表。另外，就該案不設陪審團的覆核上訴，上訴庭將於明天（22日）頒下裁決。

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