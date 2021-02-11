唐英傑被加控危駕交替控罪　話你知交替控罪是什麼？法律界：或增定罪風險但非不公 (19:09)

問：交替控罪是什麼？

答：一般是同時檢控A罪及B罪，有以下情形：

．若被告承認其中一項，就會撤銷另一項

．若被告同時否認兩罪，審訊後可能兩項也會判無罪，又或者其中一項入罪，另一項則會撤銷

．若法官認為證據構成兩項控罪，也不能兩罪也判罪成，只能判一項罪成

問：交替控罪的法理基礎是什麼？

答：根據相關法例，若單獨一項行為或一連串行為的性質，難以確定能獲證明的事實構成哪幾項罪行，則被告可被控告犯了全部或當中任何罪行並同時審理，又或被告亦可交替地被控告上述罪行的其中一項。

簡單來說，若控方不確定手中的證據證明被告干犯了哪一項控罪，便會以交替方式控告。以唐英傑案為例，他原被控違反《港區國安法》中煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，律政司指出他駕駛插了「光時」口號旗幟的電單車，即控罪A，但其實他駕車企圖撞向警員的行為，有機會構成危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，即控罪B，故控方申請以此作為交替控罪。

問：交替控罪看來似乎是向被告控以多一項罪名？會否對被告不公平？

答：法律界人士稱，交替控罪並非加控多一項罪名，他估計控方未能肯定手上的證據構成哪一項罪名。不過，若唐英傑沒有被控交替控罪，而經審訊後若被裁定煽動他人分裂國家及恐怖活動罪不成立，便可當庭釋放；現被加控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪，變相即使國安罪名不成立，他仍要承受交替控罪罪成的風險，「所以即使今次辯方提出的理據較薄弱，仍要提出反對」，此舉或對辯方不利，但控方若沒有足夠證據，法庭不會接納控方的交替控罪的申請，故並非不公平。

問：兩罪最高刑罰是？

答：根據《港區國安法》第24條，若犯恐怖活動罪，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑；其他情形，處3年以上10年以下有期徒刑。根據《道路交通條例》，危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪最高罰款5萬元、監禁7年。

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