唐英傑另申批義務大狀 被官質疑後撤回 已獲批法援 官關注兩團隊或致衝突

辯方稱大量檢控文件 需額外協助

案件由國安法指定法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信共同審理。唐英傑早前獲批法援，法援署委派了資深大律師郭兆銘及大律師劉偉聰代表他。郭兆銘表示，辯方申請以私人聘任方式加入資深大律師祁志及大律師馬亞山，兩人將於審訊中分擔盤問控方專家證人、嶺南大學歷史系教授劉智鵬的工作。郭兆銘續稱，辯方仍在處理大量檢控文件和證據，需要兩人額外協助。

官質疑倘現分歧 誰承擔最終決定權

不過3名法官相繼表示不滿辯方安排，杜麗冰明言對辯方安排「不高興」；彭寶琴繼而稱，現時辯方團隊實際上是兩組人，一組是由法援用公帑支付的法律代表，另一組是私人聘任的法律代表，質疑兩組的大律師同時上庭，應如何計算法援支出？陳嘉信亦提出責任問題，質疑若兩個團隊意見有分歧，例如不同意對方盤問的問題，最終決定權應由法援署團隊還是私人聘任團隊承擔？

郭兆銘回應稱，自己是最終負責人，又指義務律師參與審訊並非罕見，不同大律師負責不同環節的做法亦時有發生，認為法庭將問題複雜化。杜官聞言後說，「我們現時生活在一個非常複雜的時代」，法律一直在發展中，法庭須作出更整體和全面的考慮。

法援署反對 官一度問會否撤回法援

法援署代表亦在庭上表明反對辯方做法，重申署方認為只能由其委派的兩名大律師參與審訊，並只會支付兩人的訟費。3名法官追問法援署，若辯方堅持加入兩名義務大律師，署方會否考慮撤回批出的法援。控方則表示其關注與法庭及法援署相同，認為兩組律師團隊不能同時間處理審訊。

案件一度休庭，讓辯方及法援署索取指示及準備進一步法律陳辭，惟下午再開庭後，辯方表示兩名義務大律師會退出審訊，遂撤回加入兩人的申請，但保留另一名早前已參與本案的義務大律師陳碧琪。陳官隨即表示高興問題獲解決，重申法庭的關注點是兩組大律師可能出現的利益衝突，或會對司法公正有所影響。

【案件編號：HCCC280/20】

（港區國安法）