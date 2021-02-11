5民主派涉違特權法案10月再訊　林卓廷、尹兆堅、胡志偉、郭家麒申撤銷保釋獲批 (18:22)

庭上所見，尹兆堅明顯消瘦，胡志偉面容憔悴、面頰凹陷，旁聽席多人不禁落淚，邊哭邊舉手為5人打氣。同案被告張超雄及黃碧雲亦有到庭支持。散庭後，有女親友痛哭，需由旁人安慰。

首案中，林卓廷及尹兆堅被控於2018年6月13日在立法會審議高鐵一地兩檢條例草案時，在香港立法會綜合大樓一樓會議室內，妨礙立法會人員王祥執行職務；尹兆堅另被控襲擊鄭永華。

第2宗案涉及的林卓廷、郭家麒及區諾軒，被控於2019年5月11日的《逃犯條例》修訂法案委員會會議中，在立法會綜合大樓會議室一襲擊、妨礙或騷擾議員陳恒鑌、周浩鼎及葛珮帆。

第3宗案中，尹兆堅被控於2020年5月8日在立法會綜合大樓一號會議室內，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，令會議程序中斷或相當可能中斷。尹兆堅與胡志偉另分別被控在同日同地，干預、騷擾、抗拒或妨礙董漢民、韋家強及麥偉志。

相關報道：回應8泛民涉違特權法被捕 林鄭：無人在法律之上（2020年11月4日）

相關報道：內會衝突 警拘7泛民指違特權法 部分涉未按指示返座位 民主派斥荒謬：法例原意護議員（2020年11月2日）