內會衝突 警拘7泛民指違特權法 部分涉未按指示返座位 民主派斥荒謬：法例原意護議員

涉藐視罪干預立會人員可囚1年 周四提堂

昨日被捕者包括民主黨胡志偉、尹兆堅、黃碧雲；工黨張超雄及其議員助理、工黨主席郭永健；立法會時任議員陳志全、朱凱廸。各人分別被控「藐視罪」，即立法會或任何委員會舉行會議時，引起或參加任何擾亂，致會議程序中斷或相當可能中斷；亦有人被控「襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙任何正在執行職責的立法會人員」。一旦罪成，兩罪均可處罰款1萬元、監禁12個月。條例亦列明，除經律政司長同意，否則不得就《特權法》提控。

李慧琼當日稱不返位或違特權法

泛民建制同有人站主席台前

今次拘捕事緣上年度的內務委員會半年未選出主席，5月8日由原主席、民建聯李慧琼召開特別會議，處理法律問題及其他積壓事項，民主派多番質疑李慧琼越權，並步出主席台爭論，場面混亂，李慧琼先後驅逐11名民主派議員離場；席間曾呼籲議員返回座位，否則或違《特權法》。張超雄其後在主席台前重複叫口號「李慧琼，你越權」逾半小時。

陳志全相信，議員未有按照李慧琼指示返回座位，因而遭控以相關條例。翻看片段，李慧琼語畢後，亦有建制派議員仍在主席台前。

未答各人具體涉案行為 警：拘捕未完

警方港島總區刑事部警司陳永裕昨交代案情，表示案發當日下午，立法會1號會議室舉行會議，個別議員衝向主席台前維持秩序的保安、有人於公眾席高處投擲紙張，令會議無法進行，警方當日接獲秘書處報案，深入調查及徵詢律政司意見後，昨早拘捕6男1女，介乎33至63歲。被多番追問到各人因什麼行為被捕，陳永裕稱案件已進入法律程序，不能解答。

有傳媒昨一度引述消息稱民主黨許智峯亦被捕，但警方未能聯絡他；許智峯昨於fb稱，一直未收到警方任何電話或信息通知。陳永裕稱拘捕行動未完，不會肯定或否定誰會被捕。

民主派會議召集人胡志偉批評政府巧立名目，以「莫須有」罪名打壓議會抗爭聲音，斥做法是圖震懾議員，令他們更謹慎、慎言，相信延任面對的政治打壓會變本加厲，但對荒謬檢控不會退縮。

李慧琼回應港台查詢表示，當日會議非常混亂，《特權法》除保障議員言論自由，亦指出襲擊、干預、騷擾、抗拒或妨礙執行職務的立法會人員均違法，相信警方接獲報案後，如有人涉干犯刑事罪行，不論身分，警方都要嚴肅跟進處理。

社民連梁國雄早前亦被控「藐視罪」，他表示正申請上訴至終院（見另稿）。立法會前議員、資深大律師梁家傑批評行政機關不惜一切代價、破壞行政立法關係，他稱梁國雄正上訴，若政府着緊行政立法關係、知悉茲事體大，無可能當下以此條例控告議員。他憶述過往立法會不會輕率報警，批評現時做法是公然破壞三權分立。

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