回應8泛民涉違特權法被捕 林鄭：無人在法律之上

胡志偉稱諷刺：當局經常「選擇性」檢控

林太昨在開行政會議前強調香港是法治社會，法治根基穩如磐石，包括獨立司法權；按照《基本法》，所有刑事檢控工作歸律政司，不受任何政治甚至是她的干預。胡志偉回應稱，「法律面前人人平等」出自林太之口非常諷刺，現時市民愈來愈不信任法治，根本原因是當局經常「選擇性」檢控。被捕的民主黨尹兆堅說，工聯會郭偉強在內會拖行人民力量陳志全，卻未被律政司檢控。

蓬佩奧歐盟譴責拘捕 中國：不容干預

另外，美國國務卿蓬佩奧和歐盟對外事務部發聲明，分別強烈譴責香港當局拘捕8名民主派人士，及表示會密切留意發展。中國駐歐盟使團發言人回應，香港司法事務不容歐盟干預，強調任何人都不能凌駕法律之上。