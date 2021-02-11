三級歷史建築彌敦道190號面臨清拆　建築保育學者：絕對可惜 (20:31)

油尖旺區議員陳嘉朗周五（14日）在facebook上載一封屋宇署4月9日向彌敦道184A-188號有利大廈業主立案法團發出的信件。信件提及，建築事務監督根據《建築物條例》，批准了一份整幢彌敦道190號拆卸工程的建築圖則，拆卸工程或影響有利大廈及彌敦道190號的共用牆。

彌敦道190號在2018年9月獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築，1937年前建成，屬香港1444幢歷史建築物之一。發展局回覆本報查詢，發展局文物保育專員辦事處和古蹟辦今年2月接獲屋宇署通報，得悉彌敦道190號業主委託的認可人士已向屋宇署呈交該地段的拆卸圖則，文物保育專員辦事處和古蹟辦就有關圖則從文物保育角度向屋宇署提供意見，並向業主代表介紹政府為擁有歷史建築的私人業主提供經濟誘因，鼓勵保育歷史建築，有待業主回覆。

曾任古諮會委員的港大建築保育副教授李浩然表示，該幢唐樓屬「藝術裝飾風格」，有騎樓有露台，而且單幢轉角，建築美學價值高，屬現今香港罕有，「有條件成為一級歷史建築」。本港現有同被評三級歷史建築的同類建築有史釗域道6號，以及屬二級的太子道西190-204及210-212號唐樓群。

長春社文化古蹟資源中心表示，彌敦道190號唐樓不僅是戰前建成，更是香港僅存三幢有長廊式露台的轉角唐樓之一，設計揉合中、西式建築風格，長春社對其可能被清拆非常關注。

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