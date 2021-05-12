理大舊生被控暴動　辯稱到場冀見證圍堵事件完結　波子索帶為胞弟贈貓 (14:05)

去年11月18日警方圍堵理工大學，一名產品設計師在紅磡跌倒後被捕，搜出有波子及索帶等物品，以及驗出手袖有微量易燃液體。被告面對各一項暴動罪及管有適合作非法用途工具，今（12日）在區域法院被裁定表證成立。被告自辯稱，從電視新聞中得知有中學校長、教育界議員會到理大與警方協商，故認為事件有可能調停，而他作為理大舊生，對理大有感情，因此希望親身見證事件和平完結。
被告雷爍鏗（29歲），被控於2019年11月18日，在紅磡蕪湖街與其他不知名的人參與暴動，以及管有26粒波子及100條索帶。
被告稱，當晚將一些防具等物品放到與胞弟共用的背包後，便在約8時許攜着該背包出門。他說，起初在紅磡佛光街天橋徘徊，看到約百米外有零星警民衝突，遂未有接近，並轉到附近公園休息，隨後再起行時，他才將防具掛在身上及穿上手䄂，準備一旦接觸到催淚彈時使用。
被告續說，當他走至蕪湖街油站附近時，聽到數下槍聲，隨後有一批示威者在他面前走過，撞跌了他手中的電話，並被踢至不知何處。他俯身尋找電話時，突然聽到軍靴聲，轉頭看到警方在十多米外，於是回頭跑，但跑了幾步便失平衡跌倒，警方上前將他制服，其間對他跪頸、踩心口及下身，並弄碎了他的眼鏡。
被告否認被捕前曾接觸或看到汽油彈，又解釋涉案波子及索帶屬於胞弟，是胞弟打算送給被告貓兒的玩具，而索帶是打算用來固定被告家中窗戶的貓網，否認控方所指物品是用作築路障。案件押後至本周五（14日）結案陳辭，暫定6月10日裁決。
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