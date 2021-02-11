14歲智障童院舍墮斃　時任院長：意外無人想　「我哋為個仔都做咗好多嘢」 (18:15)

本案死者梁子駿（終年14歲）於2016年8月23日下午不治。時任院長劉潔心作供時透露，她於2014至2016年擔任「康橋之家」主管，其後於家翁李宏憲經營的「沐恩之家（總院）」任主管，兼任「康橋之家」院長。她中五畢業，曾接受社會福利署安排的照顧殘疾人訓練，在康橋任院長時負責編更、分配工作等。案發當日接到主管吳純真電話，才得悉梁子駿墮樓，隨即步行回康橋之家，與警方均有致電梁子駿的母親惟「打唔到」。

劉潔心憶述，梁子駿於2014年12月底入住院舍時是住雙人房，但後來因為各種破壞行為，包括「大便擺人哋張牀」而影響院友，遂將他轉到獨立房，但他「將啲大便收埋喺櫃桶」、破壞牀頭櫃等，最終被安排入住開放式的86號牀。

劉潔心表示，梁子駿經常扔東西落街，曾因他掟中的士而要「面矇矇」道歉及賠錢，院舍及後為窗加裝鐵絲網，但梁子駿懷疑墮下的111號房，因上一手院友不喜歡密封環境而一直沒有加裝。死因研訊主任問劉潔心，為何案發當日早上仍發生「掟嘢落街一事」，她稱「佢（梁子駿）都有本事可以攝件衫落去」。

她又稱，院舍內的閉路電視自2014年起，「被警察攞走咗成個系統，錄像唔到」。聆訊明（30日）續。

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