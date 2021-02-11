鄧炳強批《蘋果》報道　「有法例管煽動、煽惑或違國安法」　記協：咁都要動用國安法係好恐怖 (22:18)

香港記者協會主席楊健興說，現時沒有「假新聞」法，警務處長卻稱有媒體報道「假新聞」，是不合邏輯。他以今次《蘋果》刊登學童照片為例，「你要講出邊度『假』，『真』又係點樣」，稱不同媒體有不同處理照片的方法，「如果咁都要動用國安法，係好恐怖，令傳媒處於國安法陰影之下」。

《港區國安法》有條文規管煽動分裂國家、顛覆國家政權和實施恐怖活動。此外，《刑事罪行條例》第10條亦訂明煽動罪行，包括發表煽動文字，以及刊印、發布、出售煽動刊物，首次定罪可被判罰款5000元及監禁兩年。

鄧炳強今早出席警察學院結業會操後見傳媒，再度不點名批評《蘋果》昨日頭版刊登的相片，相中有學生在模擬港鐵車廂內，以仿製槍指向另一學生，被描繪成與「黑暴」有關，令該校被起底騷擾。

被問到涉事相片由路透社所拍，報道引述的留言出自網民，亦不止一間傳媒刊登相片，為何頭版刊登的媒體是抹黑警隊，鄧炳強回應相片本身是其中一個考慮因素，「你點樣報道，用一個煽動性、分化，或誤導性，企圖希望一啲支持警察嘅人會驚嘅話，我諗呢啲就係不能接受」。

《蘋果日報》總編輯羅偉光今日接受本報查詢稱，有留意鄧炳強的說法，但他此前已回應，沒有補充。被問會否擔心《蘋果》將被取締、被控國安法等罪名，他續稱無補充。

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