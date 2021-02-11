721襲擊案｜元朗涼茶店老闆娘證吳偉南事發晚曾光顧　接電話「南哥好似死咗」後趕往醫院 (15:00)

案件押後至4月28日結案陳辭

控辯雙方完成舉證，案件押後至4月28日結案陳辭。X供稱，她在元朗經營涼茶店，吳偉南每星期光顧兩至三次，兩人相識約兩年。案發當晚，吳偉南約9時許到其店喝涼茶，其後一同在店內叫外賣吃飯，至近11時離開。吳偉南問她吃不吃燉蛋，X說不吃，之後收舖回家。X回家後，收到電話稱「南哥好似死咗喇」，她立即看新聞及社交媒體。X自言「聽到呢個消息好驚」，打電話詢問吳偉南兒子，便前往醫院。

控方盤問X時質疑，吳偉南多次光顧她的涼茶店，事隔已逾年半，為何仍清楚記得當晚的細節，X表示「得南哥喺我舖頭食飯，又發生件咁嘅事，仲要我去醫院探佢」。X又說，她在3月初才得知吳偉南牽涉此審訊，X知道後沒再與他接觸，亦沒看過報道。控方追問，兩人之間有否對話，X停頓良久，才開口說「冇」。

吳偉南今早繼續自辯，法官對「拆祠堂」之說提出質疑謂：「你得幾個村民，人哋十幾個人，你點擋人哋拆祠堂？」，又稱「條路咁闊，前前後後都可以入去」，吳偉南則表示該處是出入口，「梗係喺呢個位擋」。

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