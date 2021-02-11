721襲擊案｜辯方稱「飛天南」倒地後白衣人衝上車站　證人：都可以咁講 (16:04)

控方向L播放片段，L確認當時他在英龍圍外看到白衣人聚集，與從西鐵站往下走的市民對罵，白衣人之後上前追打，市民退回站內，其間有一名持棍的白衣人在衝前時倒下。被告吳偉南的代表律師向L指出，吳偉南倒地後，白衣人才衝上車站，L回應稱「都可以咁講嘅」。

控方其後播放由公開片段及閉路電視片段合併而成的多格片段，顯示當晚約10時40分至約11時15分的元朗站情況，即車站大堂襲擊開始，至車廂襲擊完結的經過。

其後控方逐一播放被告王志榮、黃英傑、鄧英斌及蔡立基的相關片段，片段顯示各人在元朗站的行為，其中王志榮及黃英傑被拍到離家前往元朗站，以及離開元朗站回家的經過。聆訊明（18日）續。

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