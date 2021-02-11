容海恩質疑西九M+博物館展品違《港區國安法》　林鄭月娥：應能區分創作自由及危害國安界線 (12:45)

容海恩指出，本港大部分美術館及藝術館的展品均是宣傳「正能量」及審美眼光的表達，質疑利用大量公帑及人力物力建造的西九文化區，為何要擺放一些疑似違反國安法，侮辱國家尊嚴的藝術品。林鄭月娥稱尊重文化藝術表達自由，但應能夠分辨何謂文化藝術的創作自由，何謂散播仇恨、破壞兩地人民關係，以至危害國家安全，港府將特別警惕的看待此事。

民建聯陳克勤則表示，外交部駐港公署近日公布對部分已接種國產新型冠狀病毒疫苗的簽證申請人提供便利，問林鄭月娥會否向中央提出讓從香港前往內地的人減少隔離日數、甚至豁免檢疫。林鄭月娥稱，一直與中央聯絡商討，但第四波疫情未受控，因此條件並未成熟。她強調疫苗接種對恢復兩地來往有幫助，並已與內地初步商討在某些情況下，放寬對已接種兩劑新冠疫苗市民的入境限制。

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