新冠肺炎｜兩患者曾到訪　Pure Fitness暫時關閉4分店 (08:40)

西營盤健身中心URSUS Fitness爆發新型冠狀病毒感染群組，3日內急增至逾50人染疫，當中有患者曾到過其他健身中心。其中Pure Fitness昨晚（11日）表示，兩名確診患者近日曾到過該健身中心共4間分店，有關分店今（12日）起暫時關閉。
Pure Fitness稱，其中一名在3月8日發病的患者，3月6日及7日分別到過位於灣仔One Hennessy及中環建業榮基中心的分店，除獨自一人運動及沐浴時，運動期間皆有佩戴口罩。另一名患者則於3月7日起連續3日，分別到過中環建業榮基中心、鰂魚涌林肯大廈及中環中央廣場分店，當中曾分別於3月8日早上在林肯大廈，以及3月9日晚上在中央廣場的分店參與瑜伽班，其間有佩戴口罩。
Pure Fitness指出，曾與患者在相關或類近時間到訪涉事中心的持卡會員，將在兩患者確診當日起14日內不能到訪旗下分店。
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