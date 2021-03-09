《三國演義》特別郵票3月16日發行　八場景重現經典名著【短片】 (08:51)

郵票小型張 三角形設計

一套六枚郵票及兩款郵票小型張，展示《三國演義》當中八個故事場景，包括「桃園結義」、「煮酒論英雄」、「千里送嫂」、「三顧草廬」、「趙雲救主」、「空城計」、「轅門射戟」及「草船借箭」。兩款郵票小型張上的郵票特別設計成三角形，令場景更顯動感。

新產品：珍藏套裝、珍藏卡

系列亦推出全新產品——珍藏套裝及珍藏卡。珍藏套裝包括一套六枚郵票、一張10元郵票小型張、一張20元郵票小型張、一款已蓋銷首日封及兩款已蓋銷珍藏封，收錄董培新用於郵票設計上的畫作原稿。珍藏卡呈雙面設計，卡上嵌有一套六枚自動黏貼郵票，正面展示趙雲救主的場景，盡顯故事人物的英雄氣魄，背面則印有整套郵票的圖案。

郵品網上訂購即日起至3月16日早上8時截止，包括首日封、郵票、郵票小型張、套摺、珍藏套裝、珍藏卡、郵資已付圖片卡及已蓋銷首日封。詳情可瀏覽郵票策劃及拓展處網站（stamps.hongkongpost.hk）。

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