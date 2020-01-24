香港郵政2021年6套特別郵票　主題涵蓋古今文化　即日起可預訂【短片】 (09:57)

1月：歲次辛丑（牛年）

香港郵政將於2021年農曆新年前推出以來年生肖為主題的特別郵票。「歲次辛丑（牛年）」生肖郵票及「十二生肖金銀郵票小型張——巧鼠健牛」將於2021年1月28日發行，為佳節增添喜慶。

2月：龍獅文化

「非物質文化遺產——龍獅文化」特別郵票及郵票小型張將於2021年2月23日發行，展示舞獅、舞貔貅、舞麒麟、舞龍及舞火龍5項本地非物質文化遺產項目。

3月：《三國演義》

「中國古典文學名著——《三國演義》」特別郵票將於2021年3月16日發行，一套6枚郵票和2款郵票小型張以著名畫家董培新的畫作設計，選用八幕經典場景，包括桃園結義、煮酒論英雄、千里送嫂、三顧草廬、趙雲救主、空城計、轅門射戟及草船借箭。

4月：香港懷舊小食

「香港懷舊小食」特別郵票將於2021年4月22日發行，一套6枚郵票及郵票小型張，展示令人垂涎欲滴的魚蛋、糖蔥餅、煎釀三寶、菠蘿油、鹵水串、花生糖和腸粉等香港特色小食文化。

5月：十九世紀外銷畫

「香港館藏選粹——十九世紀外銷畫」特別郵票將於2021年5月25日發行，一套6枚郵票和2款郵票小型張呈現十九世紀商賈雲集的廣州和香港，反映當時的民生風俗和風景地貌。

6月：香港愛護動物協會百周年

「香港愛護動物協會百周年」特別郵票將於2021年6月22日發行，一套6枚郵票宣揚愛護與關懷動物的信息。