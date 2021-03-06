天氣｜天文台料今晚局部地區有狂風雷暴　明日稍涼雨勢漸減 (19:00)

雷暴警告有效時間至晚上7時

【17:10】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上7時，預料香港局部地區有狂風雷暴。

【16:30】位於廣東的一道低壓槽會在今晚至明早（7日）橫過沿岸，為該區帶來驟雨及雷暴。本港地區今晚及明日天氣預測，大致多雲，有驟雨，初時局部地區有狂風雷暴。氣溫介乎18至22度。吹和緩東至東南風，初時沿岸有霧。明日轉吹和緩至清勁東北風，天氣稍涼，雨勢逐漸減弱。展望隨後兩三日早上稍涼。

天文台：強雷雨區正橫過珠江口 料未來一兩小時影響本港

【15:30】天文台表示，與低壓槽相關的強雷雨區正橫過珠江口，預料會在未來一兩小時影響本港，提醒市民警惕。

【07:45】早上7時40分，天文台錄得氣溫19.8度，相對濕度94%。

一道低壓槽為廣東帶來驟雨及雷暴。同時，一股海洋氣流正影響沿岸地區。本港今早（6日）有霧，橫瀾島的能見度曾降至200米以下。

預測今日多雲，有幾陣驟雨。沿岸有霧。局部地區有雷暴。最高氣溫約23度。吹和緩東至東南風。展望明日初時有霧及有幾陣驟雨。明日至下周中期早上稍涼。

天文台解釋氣象冷知識：

山帽雲現昂坪山頂 天文台解釋本港常見地形雲

元朗南生圍雲霧繚繞如仙境 天文台解釋現象為「輻射霧」

天文台解構「輻射冷卻」 天朗氣清乾燥溫度下降最大

輻射冷卻多區結霜 打鼓嶺-0.9℃新低 沙田3.4℃低過大帽山 有屋苑多廈爆磚

春天養生：

雨水｜中醫建議按豐隆穴「抽濕」【短片教取穴】

春宜養肝升發陽氣 中醫推介白蘿蔔、韭菜、紫蘇三食材【短片】

雨水｜飲食宜甘不宜酸！中醫提醒勿過早減衣

雨水｜護身5貼士

雨水｜食蔗養脾胃 中醫教煮甘蔗汁

春天食粥養脾胃 溫差大注意衣著免受寒

中醫食譜：春筍排骨粥開胃健脾