年廿八大掃除｜清潔木製皮製家具勿用消毒劑　家務助理導師：可用清水加茶樹或尤加利精油 (08:09)

難除污迹 可用熱水稀釋洗衣粉

張鳳娟稱，如果想為這些物件消毒，可以在清水中加入數滴茶樹精油或尤加利精油。若遇到較難清除的污迹，亦可用熱水稀釋洗衣粉清潔，效果比一般清潔劑為佳。

門口地氈、門鎖、鞋櫃應常清潔

張鳳娟指出，一般來說，細菌較少積存在家俬上。她提醒清潔家居容易忽略門口的地氈、鞋櫃及大門門鎖，這些地方積存較多細菌及污物。鞋櫃宜每星期用高效殺菌消毒劑清潔，有助防止鞋櫃積存細菌污垢。

文：何芍盈

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