大掃除如何「斷捨離」？專注「當下」助你清走雜物 (09:22)

●集中整理單一類別

若把雜物堆積到十分混亂才去收拾，雜物數量過多會令人不知從何入手整理，建議每次集中整理一個類別，如衣服、鞋、手袋，這樣較有動力執拾。

●只留現在會穿的衣物或使用的物品

先把所有同一類別的物品搬出來逐件審視，問自己「我現在會穿這件衣服嗎？」，或「我現在會使用這件物件嗎？」，然後只留下現在會穿的衣服或會用的物品，活在當下。

每個人的衣櫃總有部分衣服長存衣櫃底，甚少穿著，或從未穿過。網購盛行、服裝店減價促銷，都使我們多了無謂消費。我們心想總有機會穿著該衣服，衣物不知不覺間被放置一段長時間，最終也不會穿著，反而霸佔空間。

●使用一致性的收納盒

使用相同顏色、款式和形狀的收納盒，予人整齊、一致、有條理的感覺，方便整理。雖然使用各式各樣的包裝盒、膠箱、膠袋等收納，收納的時候方便順手，但容易造成視覺上的混亂。明明記得曾經買過的東西，想要使用時，翻遍大小箱子、盒子，卻怎麼也找不到。

●收納盒貼標籤

在收納盒上貼上標籤，標明擺放物品的類別，一方面能清晰知道物品放在哪裏，不怕經常找不着，二來能養成用後放回原位的好習慣。

●直立式摺疊衣物

將上衣、褲子、裙子、襪子等摺成長方形，把衣物豎排放在抽屜，便可以把所有衣物一目了然，節省每次尋找衣物的時間。

●使用真空壓縮袋收納大型衣物

較厚的冬天外套、牀單、被鋪及轉季衣服，可使用真空壓縮袋收納，節省衣櫃不少位置，也可達至抗菌、防潮、防塵的效果。

●利用懸掛空間

香港的住宅空間細小，廚房通常放滿各式各樣的調味瓶，可使用層架擺放調味瓶及常用的物品，另可用掛勾，把湯勺、鑊鏟等廚房用具掛起來，盡用牆身空間。

●多用途活動收納車

可移動的收納車適用於狹小空間，更可搬到任何地方，用作額外儲物，如收納廚房的廚具、書房的書枱、玄關和睡房的雜物。收納車除了可騰出更多空間招待親友，亦可在招待客人時，放置物件或化身茶几擺放食物。

●善用梳化底空間

若家居空間有限，又想收納更多物品，須創造更多儲物空間。在梳化底放置儲物箱，可存放更多物品，配上合適的分隔板，更可將細小物品整齊收納妥當。

從源頭減「費」——需要（Need）／想要（Want）？

●編寫購物清單設「冷靜期」

我們偶爾會因一時衝動而購物，可編寫一張購物清單，寫上想買的物品，一至兩星期後再審視一下自己是否仍想購買該物品。經冷靜期思考後，購買意欲或會下降，發現原來並非那麼想擁有那物件。

如仍決定要購買時，仔細清楚列明要購買的物件，例如「淺藍色牛仔短褲」，然後對準清單上的目標才購買。我們有時會在折扣吸引下購買了並非心中想買的衣服或產品，最終很少機會穿著或使用，定下清晰目標，有助節省時間和金錢。

●理性消費，勿被宣傳手法動搖

每逢「雙11購物節」、季末、年末、節日等，商家會推出不同折扣優惠吸引消費者，不要被宣傳手法或優惠影響而購買不需要的產品，認真審視自己的需要，分辨是「想要」（Want）與「需要」（Need），只購買需要的物品。

●交換衣物／捐贈／購買二手物品

可與朋友交換衣物，坊間有團體如「執嘢」提供以物易物網上平台，並定期舉辦相關活動。救世軍家品店及勞資關係協進會開設的「社區二手店」會把市民捐贈的物品以低價發售。

另外，亦可把二手物品或書籍放上網出售。「Sparktake」是專門為買賣書而設的手機程式，除可作二手書交易外，還是一個閱讀分享平台，讓大眾分享書本的讀後感。「Price.com.hk 香港格價網」及手機程式「Carousell」等亦提供平台予大眾購買及出售二手物品，節省金錢之餘，亦可減少製造浪費。

資料來源提供：Home Therapy香港上門收納服務、宜家家居、「執屋．告別雜物 JuppUk」facebook專頁