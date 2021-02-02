強制檢測｜機場員工須2月25日前強制檢測　料近7萬人受檢 (12:01)

食物及衛生局長今日按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出強制檢測公告，規定以《機場管理局條例》（第483章）提及的機場區作為其通常工作或服務地點的人，若於本年2月4日至25日期間受僱於政府、法定組織、機場業務夥伴、其承辦商、分判商等公司，或在外聘服務合約下向上述機構及公司提供服務，並擬於3月1日至31日繼續以機場區為其通常工作或提供服務的地點，即須按照公告指明的規定和程序，在2月4日至25日期間接受新型冠狀病毒檢測，接受檢測後須取得並保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，以便3月1日至31日期間供執法人員查核。

另外，考慮到部分機場員工，例如在機場負責執行機場檢疫程序、處理冷鏈物流，以及清潔飛機機艙的人，接觸外來新冠病毒風險相對較高，當局完成一次強制檢測計劃後，將為相關員工提供自願定期檢測計劃，政府預計將有約2000人參與該計劃。

此外，政府會繼續在機場提供深喉唾液樣本瓶，讓無任何病徵亦不屬自願性定期檢測計劃的目標群組的員工獲免費檢測，目前每個工作天可向800名員工提供服務，並可因應情況調整。

新冠肺炎 相關報道：

朗豪坊UNIQLO三員工確診 所有員工須強檢 本港今增25確診4源頭不明

瑪嘉烈78歲染疫的士司機亡 港累計184死

屯門醫院78歲男病人不治

司法機構：兩確診者曾訪高院 曾往區院「師爺」初步確診

強制檢測大廈及地點名單（2月1日更新版）

強制檢測‧ 封區封樓 相關報道：

佐敦、深水埗、天水圍設「受限區域」 目標明早7時完成行動

元朗昨封區 附近商戶稱勞民傷財

部分封區大廈無確診 陳肇始：未爆發前政府主動及早處理

3受限區共20人未強制檢測遭罰款5000元 僅元朗受限區無人違令

4受限區商戶嘆封區過後早上未能正常營業

4受限區解封1703人零陽性 政府：無應門單位疑有人 或申手令破門

林鄭月娥：不應以檢出確診數量衡量封區成效