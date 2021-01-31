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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (12:56)

本港昨日（30日）新增28宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月24至30日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:42報道：元朗鉅發大廈天水圍恒樂樓須強制檢測  本港今增53確診17源頭不明【附大廈名單】

○油尖旺區

朗豪坊

唯港薈

海洋中心

君怡酒店

仕德福酒店

海灣軒海景酒店

國鈀大廈 沙嗲王

銀座38 HYC Bar & Lounge

星光大道 星巴克咖啡

○九龍城區

半島廣場

何文田廣場

紅磡市政大廈

寶石戲院大廈 富臨漁港

啟朗苑 百份百餐廳、意樂餐廳

○深水埗區

西九龍中心

青山道280號 君好粉麵專家

欽州街55號 黃金冰室

北河街市政大廈

海生大廈 金滿閣茶餐廳

○黃大仙區

樂富廣場

○觀塘區

啟田商場

○荃灣區

綠楊坊 美心MX、Euro go go

荃昌中心 食得喜小廚

○元朗區

天盛街市

天澤商場

元朗廣場

置富嘉湖2期 湘川滬

錦綉花園 意樂餐廳

○東區

鰂魚涌市政大廈

海光商場 好味屋

東寶大廈 金百皇餐廳

公主大廈 紅磡冰室

○南區

南滙廣場

○灣仔區

入境事務大樓

香港會議展覽中心 薈景

○中西區

士美菲路市政大廈

美國銀行中心

德己立街17-19號 Grill ขุนทอง

○離島區

香港街市 逸東邨

佳美航空膳食大樓

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月30日）

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