新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (12:56)

本港昨日（30日）新增28宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月24至30日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:42報道：元朗鉅發大廈天水圍恒樂樓須強制檢測 本港今增53確診17源頭不明【附大廈名單】
○油尖旺區
朗豪坊
唯港薈
海洋中心
君怡酒店
仕德福酒店
海灣軒海景酒店
國鈀大廈 沙嗲王
銀座38 HYC Bar & Lounge
星光大道 星巴克咖啡
○九龍城區
半島廣場
何文田廣場
紅磡市政大廈
寶石戲院大廈 富臨漁港
啟朗苑 百份百餐廳、意樂餐廳
○深水埗區
西九龍中心
青山道280號 君好粉麵專家
欽州街55號 黃金冰室
北河街市政大廈
海生大廈 金滿閣茶餐廳
○黃大仙區
樂富廣場
○觀塘區
啟田商場
○荃灣區
綠楊坊 美心MX、Euro go go
荃昌中心 食得喜小廚
○元朗區
天盛街市
天澤商場
元朗廣場
置富嘉湖2期 湘川滬
錦綉花園 意樂餐廳
○東區
鰂魚涌市政大廈
海光商場 好味屋
東寶大廈 金百皇餐廳
公主大廈 紅磡冰室
○南區
南滙廣場
○灣仔區
入境事務大樓
香港會議展覽中心 薈景
○中西區
士美菲路市政大廈
美國銀行中心
德己立街17-19號 Grill ขุนทอง
○離島區
香港街市 逸東邨
佳美航空膳食大樓
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月30日）
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