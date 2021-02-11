WhatsApp、Signal、Telegram、Line即時通訊軟件比較　資訊科技專家：Signal私隱外泄風險較低 (09:00)

WhatsApp近日更改私隱條款引起爭議，不少人選擇轉用其他即時通訊軟件。香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生接受明報網站訪問，比較WhatsApp、Signal、Telegram及Line四種網絡通訊軟件的網絡保安及私隱風險。他提醒所有通訊軟件皆有資料外泄的風險，機密對話不宜在網絡通訊軟件內進行。
Signal收集個人資訊較少
楊和生稱，使用不同通訊軟件時，軟件會收集個人資料。在WhatsApp、Signal、Telegram及Line四種通訊軟件中，Signal收集的個人資訊較少，因此私隱外泄風險較低。他解釋，WhatsApp要求用戶同意與facebook共享資訊，令用家更多個人資料可能被獲取，因此令不少人擔心私隱外泄風險提高。
Telegram須自行「開啟秘密對話」
楊和生表示，以預設網絡保安來說，WhatsApp、Signal、Telegram及Line表現不俗，均會將對話加密，但加密方法或有不同，例如WhatsApp和Signal使用相同的加密方法，Telegram則用自家方法加密。他提醒，Telegram的端對端對話未有預設加密，用家必須自行「開啟秘密對話」（start secret chat）才可將對話加密。
文：何芍盈
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