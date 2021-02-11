WhatsApp、Signal、Telegram、Line即時通訊軟件比較　資訊科技專家：Signal私隱外泄風險較低 (09:00)

Signal收集個人資訊較少

楊和生稱，使用不同通訊軟件時，軟件會收集個人資料。在WhatsApp、Signal、Telegram及Line四種通訊軟件中，Signal收集的個人資訊較少，因此私隱外泄風險較低。他解釋，WhatsApp要求用戶同意與facebook共享資訊，令用家更多個人資料可能被獲取，因此令不少人擔心私隱外泄風險提高。

Telegram須自行「開啟秘密對話」

楊和生表示，以預設網絡保安來說，WhatsApp、Signal、Telegram及Line表現不俗，均會將對話加密，但加密方法或有不同，例如WhatsApp和Signal使用相同的加密方法，Telegram則用自家方法加密。他提醒，Telegram的端對端對話未有預設加密，用家必須自行「開啟秘密對話」（start secret chat）才可將對話加密。

文：何芍盈

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