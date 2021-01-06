梁頌恆93萬元薪津未還立法會行管會　高院頒令破產 (19:05)

梁頌恆今午沒有出庭，他早前向傳媒表示去年11月30日已經離港，翌日抵達美國華盛頓，將在當地申請政治庇護。

行管會的代表律師在庭上表示，相關文件已準備妥當，要求聆案官向梁頌恆頒發破產令。行管會一方特別提到，梁頌恆早前公開說明離開後不會返港，除了一貫以郵寄通知以外，建議向他發送電郵，獲聆案官批准。

梁頌恆和同被褫奪立法會議員的游蕙禎，早前遭法庭下令向行管會交還逾186萬元的薪酬津貼，當中包括立法會議員酬金及行管會預支的營運資金，行管會事後向梁頌恆提出破產呈請。

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